На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала її

Сьогодні, 10 березня, у селищі міського типу Царичанка сталася смертельна аварія.

Там на вулиці Центральній вантажівка Renault збила на переході жінку, а потім переїхала її. На жаль, від отриманих травм 55-річна постраждала померла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, водій фури був тверезий.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті постраждалої). Чоловікові повідомили про підозру.

Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік викрав у 12-річної дівчинки самокат.

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