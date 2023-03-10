Там на вулиці Центральній вантажівка Renault збила на переході жінку, а потім переїхала її. На жаль, від отриманих травм 55-річна постраждала померла.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, водій фури був тверезий.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті постраждалої). Чоловікові повідомили про підозру.
Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік викрав у 12-річної дівчинки самокат.
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