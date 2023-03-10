На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала її - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала її
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Сегодня 17:35

Сьогодні, 10 березня, у селищі міського типу Царичанка сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала її

Там на вулиці Центральній вантажівка Renault збила на переході жінку, а потім переїхала її. На жаль, від отриманих травм 55-річна постраждала померла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, водій фури був тверезий.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті постраждалої). Чоловікові повідомили про підозру.

Усі обставини встановлюються.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала її

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік викрав у 12-річної дівчинки самокат.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині фура на переході збила жінку, а потім переїхала їїУкраїнська

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