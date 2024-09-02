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На Дніпропетровщині ексчиновниця закупила квадрокоптери для військових за завищеною ціною

Сьогодні 12:11
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На Дніпропетровщині судитимуть експосадовицю виконкому Криворізької міської ради.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ексчиновниця закупила квадрокоптери для військових за завищеною ціною

У вересні 2022 року експосадовиця виконкому Криворізької міської ради придбала 50 квадрокоптерів для Сил територіальної оборони Кривого Рогу, однак перед цим не забезпечила контроль правильності використання бюджетних коштів. Виявилося, що закуплені квадрокоптери перевищували ринкову ціну.

Про це повідомили в прес-центрі Дніпропетровської обласної прокуратури. 

Таким чином ексчиновниця завдала місцевому бюджету збитків у розмірі 1,5 млн гривень. 

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України). Також, для відшкодування збитків, дло суду направили цивільний позов. 

Обвинувачену судитимуть. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть військових медиків, які отримували “бойові” перебуваючи в тилу.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ексчиновниця закупила квадрокоптери для військових за завищеною ціноюУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ексчиновниця закупила квадрокоптери для військових за завищеною ціноюРусский

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