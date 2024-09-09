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  • На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціною

На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціною

Сьогодні 13:42
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На Дніпропетровщині підозрюють у службовій недбалості екс-директорку комунального підприємства.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціною

За даними слідства, у 2021 році між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про закупівлю електроенергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна. Потім службовиця неодноразово вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких без причини збільшувала вартість електроенергії. Так територіальній громаді міста було завдано збитків на суму 1,3 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

“Внаслідок протиправних дій підозрюваної на рахунок товариства надлишково перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів та завдано збитків територіальній громаді міста”, – йдеться у повідомленні.

Наразі колишній директорці житлово-комунального підприємства повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціноюУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціноюРусский

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