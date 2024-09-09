На Дніпропетровщині екс-директорка комунального підприємства закупляла електроенергію за завищеною ціною

За даними слідства, у 2021 році між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про закупівлю електроенергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна. Потім службовиця неодноразово вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких без причини збільшувала вартість електроенергії. Так територіальній громаді міста було завдано збитків на суму 1,3 млн грн.
Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
“Внаслідок протиправних дій підозрюваної на рахунок товариства надлишково перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів та завдано збитків територіальній громаді міста”, – йдеться у повідомленні.
Наразі колишній директорці житлово-комунального підприємства повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
Читайте також:
Автор:
Незважаючи на осінь, мешканці Дніпра не перестають доглядати свої палісадники…
У Дніпрі в центрі міста двоє невідомих викрали собаку.
У Нікополі через обстріл загинула дитина.
У Кривому Розі зник 15-річний Станіслав Мікуляк. Потрібна допомога.