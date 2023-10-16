На Дніпропетровщині дитина застрягла в чайнику (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині рятувальники допомагали хлопчику, який застряг рукою у чайнику.

Дитина гралася, коли її рука застрягла в чайнику. Схвильована мама не могла сама дістати кінцівку сина з посуду, тож покликала на допомогу рятувальників.

Усе сталося у квартирі на вулиці Сергія Колачевського у Тернівському районі Кривого Рогу. Рятувальникам довелось визволяти трирічного хлопчика з металевих пазух чайника. На щастя, хлопчик не поранився і був дуже радий звільненню своєї ручки.

Про це пише місцевий канал “На часі”.

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