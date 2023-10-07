На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона Redmi

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Розбійний напад стався у Кривому Розі, 5 жовтня, на території Покровського району.
Двоє нападників били чоловіка молотком, руками та ногами у лісосмузі. Все заради того, щоб заволодіти телефоном потерпілого.
Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого чоловіка та 33-річного мешканця Кривого Рогу.
Нападникам повідомили про підозру у скоєні правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій).
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