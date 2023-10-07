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  • На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона Redmi

На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона Redmi

Сьогодні 16:11
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Правоохоронці затримали двоє підозрюваних за розбій.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона Redmi

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Розбійний напад стався у Кривому Розі, 5 жовтня, на території Покровського району. 

Двоє нападників били чоловіка молотком, руками та ногами у лісосмузі. Все заради того, щоб заволодіти телефоном потерпілого.

Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого чоловіка та 33-річного мешканця Кривого Рогу.

Нападникам повідомили про підозру у скоєні правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187  (розбій).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона RedmiУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє зловмисників били чоловіка молотком та ногами заради телефона RedmiРусский

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