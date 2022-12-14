На Дніпропетровщині двоє юнаків побили людину та силою відібрали речі

У Кам’янському двоє юнаків напали на 21-річного місцевого жителя, який повертався додому. Вони побили потерпілого та відібрали рюкзак з грошима, мобільним телефоном та планшетом.

Про це розповіли у ГУНП у Дніпропетровській області. Грабіжники втекли з місця злочину, однак недалеко. Це судимі місцеві жителі 18 та 21 року.

Їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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