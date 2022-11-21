На Дніпропетровщині двоє людей отруїлися чадним газом
На Дніпропетровщині двоє людей отруїлися чадним газом
Сьогодні 13:19
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У Кам'янському люди вчаділи від газу.
Як повідомили в Дніпропетровськгазі, у Кам’янському двоє людей отруїлися чадним газом.
Попередньо відомо, що люди самовільно втрутилися у роботу системи газопостачання. Трагедія сталася через порушення правил використання газу в побуті.
Компанія просить користувачів в жодному разі самовільно не втручатися в роботу системи газопостачання та приладів, оскільки це вкрай небезпечно.
Будь-які газонебезпечні роботи мають право виконувати кваліфіковані спеціалісти, у яких є відповідні дозвільні документи. АТ «Дніпропетровськгаз» нагадує, що раз у рік, особливо перед початком опалювального сезону, необхідно проводити технічне обслуговування газових мереж та приладів у домоволодіннях кожного споживача, адже це запорука безпечного використання газу в побуті, – зазначили в Дніпропетровськгазі.
Зазначимо, що з настанням холодів побільшало нещасних випадків пов’язаних з газом та опаленням. Будьте обережні.
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