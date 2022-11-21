На Дніпропетровщині двоє людей отруїлися чадним газом

Будь-які газонебезпечні роботи мають право виконувати кваліфіковані спеціалісти, у яких є відповідні дозвільні документи. АТ «Дніпропетровськгаз» нагадує, що раз у рік, особливо перед початком опалювального сезону, необхідно проводити технічне обслуговування газових мереж та приладів у домоволодіннях кожного споживача, адже це запорука безпечного використання газу в побуті, – зазначили в Дніпропетровськгазі.