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На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривень

Сьогодні 17:57
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На Дніпропетровщині "на гарячому" спіймали двох браконьєрів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривень

Про це повідомляє “ДніпроTV

Чоловіки займались незаконною ловлею раків на річці Мокра Сура.

Представники правоохоронних органів затримали порушників.

Браконьєри примудрилися виловити майже тисячу раків та 11 сріблястих карасів.

За попередніми данними, чоловіки завдали державі збитків на 3 млн гривень.

Такі цифри обумовлені тим, що зараз у раків період линьки. За кожного виловленого рака штраф складає 3322 гривні. Заборона на вилов триватиме до 20 серпня.

На порушників склали адмінпротокол, але їх може чекати і кримінальна відповідальність. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривеньУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривеньРусский

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