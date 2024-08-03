На Дніпропетровщині двоє браконьєрів наловили раків на 3 млн гривень

На Дніпропетровщині "на гарячому" спіймали двох браконьєрів.

Про це повідомляє “ДніпроTV“

Чоловіки займались незаконною ловлею раків на річці Мокра Сура.

Представники правоохоронних органів затримали порушників.

Браконьєри примудрилися виловити майже тисячу раків та 11 сріблястих карасів.

За попередніми данними, чоловіки завдали державі збитків на 3 млн гривень.

Такі цифри обумовлені тим, що зараз у раків період линьки. За кожного виловленого рака штраф складає 3322 гривні. Заборона на вилов триватиме до 20 серпня.

На порушників склали адмінпротокол, але їх може чекати і кримінальна відповідальність.

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