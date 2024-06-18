Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру

На Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру

Сьогодні 17:53
просмотров

У Нікополі діти бавилися із запальничкою і ледь не спалили квартиру.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру

Інцидент трапився 17 червня у Нікополі. Як повідомили працівниця Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Марина Авдієнко, до диспетчерської зателефонували сусіди родини, у чиїй квартирі сталася пожежа. 

Чоловік дуже переймався за стан дітей з сусідської квартири, де сталася пожежа. По приїзду на місце події, медики з’ясували, що через займання в помешканні постраждали четверо людей. Троє з них – діти дошкільного віку. Також потребував медичної допомоги батько родини, який намагався самотужки загасити пожежу та надихався диму.

Виявилося, що діти бавилися запальничкою батьків, які були в сусідній кімнаті. Малі підпалили одяг і предмети побуту. Дорослі не бачили чим займаються дошкільнята. Запах диму у квартирі відчув тато, який відразу кинувся рятувати дітей. Винісши їх на свіже повітря, він повернувся до помешкання, де намагався загасити вогонь та врятувати майно.

Чоловік і постраждав більше за всіх. Всі четверо після оцінки їхнього стану фельдшеркою та надання необхідної медичної допомоги на місці події були госпіталізовані бригадою ЕМД до лікарні, – зазначила медикиня. 

Медики закликають батьків стежити за тим, чим граються їхні діти, аби таких ситуацій не повторювалося. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартируУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    Як 50 років тому у Дніпрі виглядало легендарне кафе «Пінгвін»: металеві креманки та урни у вигляді морських птахів

    Кафе «Пінгвін» відкрилося у Дніпрі понад 50 років тому –…

    На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:55
    На Дніпропетровщині землі заказника незаконно орендували під виглядом сільськогосподарських

    Державі повернули ландшафтний заказник "Тернівський".

    За 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле: ціна оренди і як доїхати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:30
    За 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле: ціна оренди і як доїхати

    Щоб зробити гарні фото в лаванді не потрібно їхати у…

    У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:49
    У лікарні Дніпра рятують 3-річного хлопчика, якого збив на велосипеді його старший брат

    На Дніпропетровщині 3-річного хлопчика випадково збив його старший брат.

    Наверх