На Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру

У Нікополі діти бавилися із запальничкою і ледь не спалили квартиру.

Інцидент трапився 17 червня у Нікополі. Як повідомили працівниця Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Марина Авдієнко, до диспетчерської зателефонували сусіди родини, у чиїй квартирі сталася пожежа.

Чоловік дуже переймався за стан дітей з сусідської квартири, де сталася пожежа. По приїзду на місце події, медики з’ясували, що через займання в помешканні постраждали четверо людей. Троє з них – діти дошкільного віку. Також потребував медичної допомоги батько родини, який намагався самотужки загасити пожежу та надихався диму.

Виявилося, що діти бавилися запальничкою батьків, які були в сусідній кімнаті. Малі підпалили одяг і предмети побуту. Дорослі не бачили чим займаються дошкільнята. Запах диму у квартирі відчув тато, який відразу кинувся рятувати дітей. Винісши їх на свіже повітря, він повернувся до помешкання, де намагався загасити вогонь та врятувати майно.

Чоловік і постраждав більше за всіх. Всі четверо після оцінки їхнього стану фельдшеркою та надання необхідної медичної допомоги на місці події були госпіталізовані бригадою ЕМД до лікарні, – зазначила медикиня.

Медики закликають батьків стежити за тим, чим граються їхні діти, аби таких ситуацій не повторювалося.

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