На Дніпропетровщині діють екстренні відключення світла,- ДТЕК

Енергетики ДТЕК сповістили, що сьогодні на Дніпропетровщині будуть відбуватися екстрені відключення світла.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, -повідомили в ДТЕК.
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