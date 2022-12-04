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На Дніпропетровщині діють екстренні відключення світла,- ДТЕК

Сьогодні 09:48
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Зранку 4 грудня НЕК "Укренерго" повідомили важливу для мешканців Дніпропетровщини новину.

Енергетики ДТЕК сповістили, що сьогодні на Дніпропетровщині будуть відбуватися екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, -повідомили в ДТЕК.

 
Новости Днепра про На Дніпропетровщині діють екстренні відключення світла,- ДТЕК

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині діють екстренні відключення світла,- ДТЕКУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині діють екстренні відключення світла,- ДТЕКРусский

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