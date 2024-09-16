На Дніпропетровщині дерево впало на автівку з дитиною всередині

На Дніпропетровщині дерево впало на автівку.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Дніпро”.

Інцидент стався у Покрові, Нікопольського району. На місце одразу викликали карету швидкої допомоги.

У коментарях з’явилася інформація про те, що жінка та її дитина всередині авто не постраждали.

Достовірність цієї інформації поки що невідома.

Сьогодні ми писали про шквальний вітер у Дніпропетровській області, який валить дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти.

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