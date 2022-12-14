На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

13 грудня на 31 позачерговій сесії депутати міської ради Павлгорада ухвалили рішення, яким надали нові назви 46 вулицям та 15 провулкам міста.

Про це повідомляє пресслужба міськради. Так, тепер у місті замість вулиці Гагаріна з’явилася вулиця Каденюка, замість вулиці Пушкіна — вулиця Василя Симоненка, а провулок Московський отримав назву Вільний.

Всього в місті налічується 1 проспект, 1 бульвар, 227 вулиць, 78 провулків та 6 проїздів. Загальна їх протяжність – 361 кілометр.

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