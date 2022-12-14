Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

Сьогодні 07:15
просмотров

13 грудня на 31 позачерговій сесії депутати міської ради Павлгорада ухвалили рішення, яким надали нові назви 46 вулицям та 15 провулкам міста.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

Про це повідомляє пресслужба міськради. Так, тепер у місті замість вулиці Гагаріна з’явилася вулиця Каденюка, замість вулиці Пушкіна — вулиця Василя Симоненка, а провулок Московський отримав назву Вільний.

Всього в місті налічується 1 проспект, 1 бульвар, 227 вулиць, 78 провулків та 6 проїздів. Загальна їх протяжність – 361 кілометр.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

Новости Днепра про На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ковід не відступає: епідемічна ситуація на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    12.12.2022 19:45
    Ковід не відступає: епідемічна ситуація на Дніпропетровщині

    За останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів…

    Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомості
    Новини Дніпра
    12.12.2022 15:08
    Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомості

    У Дніпрі посеред вулиці побили 33-річного чоловіка до втрати свідомості.…

    «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі
    Новини Дніпра
    08.12.2022 13:43
    «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі

    8 грудня о 05:28 у Дніпрі розпочався крижаний дощ. За…

    Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло
    Новини Дніпра
    07.12.2022 14:59
    Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

    У Дніпрі міська рада продовжує допомагати мешканцям у відновленні житла,…

    Наверх