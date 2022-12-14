На Дніпропетровщині декомунізували ще 61 вулицю та провулок

Про це повідомляє пресслужба міськради. Так, тепер у місті замість вулиці Гагаріна з’явилася вулиця Каденюка, замість вулиці Пушкіна — вулиця Василя Симоненка, а провулок Московський отримав назву Вільний.
Всього в місті налічується 1 проспект, 1 бульвар, 227 вулиць, 78 провулків та 6 проїздів. Загальна їх протяжність – 361 кілометр.
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