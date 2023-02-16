На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення за крадіжку двох пральних машин - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення за крадіжку двох пральних машин
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Сегодня 15:54

Інцидент стався у Нікополі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за крадіжку двох пральних машин

У вівторок, 14 лютого, до поліції звернувся 45-річний місцевий житель та повідомив про крадіжку двох пральних машин.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що злочин скоїв 27-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали. Викрадене майно вилучили та повернули власнику.

15 лютого крадію повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за крадіжку двох пральних машинУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за крадіжку двох пральних машинРусский

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