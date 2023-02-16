На Дніпропетровщині чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення за крадіжку двох пральних машин

Інцидент стався у Нікополі.

У вівторок, 14 лютого, до поліції звернувся 45-річний місцевий житель та повідомив про крадіжку двох пральних машин.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що злочин скоїв 27-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали. Викрадене майно вилучили та повернули власнику.

15 лютого крадію повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

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