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На Дніпропетровщині чоловікові вистрелили в шию

Сьогодні 11:11
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У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловіку вистрелили в шию.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловікові вистрелили в шию

Усе сталося 30 вересня у Кам’янському, повідомила на своїй Facebook-сторінці лікарка Кам’янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева. Заявники повідомили про чоловіка, який отримав вогнепальне поранення. 

На місце виїхала одна із бригад медиків. Як виявилося, під час п’яних “розбірок” 25-річному молодику вистрелили в шию з травматичного пістолета. Внаслідок цього в постраждалого почалась масивна венозна кровотеча і вже були ознаки гіповолемічного шоку.

Пораненого чоловіка в короткий термін з діагнозом “Кульове поранення правої половини шиї із травматичної зброї. Алкогольне сп’яніння” доставили до Кам’янської ЛШМД для видалення кулі й надання спеціалізованої допомоги.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловікові вистрелили в шию

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловікові вистрелили в шиюУкраїнська

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