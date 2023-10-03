На Дніпропетровщині чоловікові вистрелили в шию

У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловіку вистрелили в шию.

Усе сталося 30 вересня у Кам’янському, повідомила на своїй Facebook-сторінці лікарка Кам’янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева. Заявники повідомили про чоловіка, який отримав вогнепальне поранення.

На місце виїхала одна із бригад медиків. Як виявилося, під час п’яних “розбірок” 25-річному молодику вистрелили в шию з травматичного пістолета. Внаслідок цього в постраждалого почалась масивна венозна кровотеча і вже були ознаки гіповолемічного шоку.

Пораненого чоловіка в короткий термін з діагнозом “Кульове поранення правої половини шиї із травматичної зброї. Алкогольне сп’яніння” доставили до Кам’янської ЛШМД для видалення кулі й надання спеціалізованої допомоги.

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