На Дніпропетровщині чоловіка судили через те, що він відмовився мобілізуватися

Про це йдеться у вироці опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.
6 березня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби.
7 березня 2023 року криворіжцю під особистий підпис вручили повістку про необхідність прибуття 26 березня 2023 року о 7:00 для подальшого відправлення до військової частини.
У вказаний час чоловік не з’явився до пункту збору, чим порушив низку законів. У суді криворіжець повністю визнав свою провину та пішов на угоду з прокурором.
Його визнали винним і призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
Втім, на підставі до статей 75, 76 Кримінального кодексу України суд звільнив криворіжця від відбування покарання, встановивши іспитовий строк 3 роки, з умовою періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
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