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  • На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти

На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти

Сьогодні 10:00
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Зловмисник завдав літньому чоловіку більше 30 ножових поранень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти

Жахливий злочин стався у Першотравенську. 

У понеділок, 9 жовтня, до поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що виявила свого 85-річного батька мертвим – на його тілі були явні тілесні ушкодження.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили обставини того дня. Як з’ясувалося, підозрюваний, знаючи, що у квартирі потерпілого є цінні речі, вирішив вчинити злочин. Він зайшов до помешкання та вбив дідуся – нападник наніс йому більше 30 ножових поранень. Після цього чоловік заволодів грошима, мобільним телефоном та електроінструментом потерпілого.

Поліцейські пізніше затримали злочинця. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство: з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік до смерті побив знайомого.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрастиУкраїнська

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