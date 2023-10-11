На Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти

Жахливий злочин стався у Першотравенську.
У понеділок, 9 жовтня, до поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що виявила свого 85-річного батька мертвим – на його тілі були явні тілесні ушкодження.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили обставини того дня. Як з’ясувалося, підозрюваний, знаючи, що у квартирі потерпілого є цінні речі, вирішив вчинити злочин. Він зайшов до помешкання та вбив дідуся – нападник наніс йому більше 30 ножових поранень. Після цього чоловік заволодів грошима, мобільним телефоном та електроінструментом потерпілого.
Поліцейські пізніше затримали злочинця. Ним виявився 32-річний місцевий житель.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство: з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік до смерті побив знайомого.
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