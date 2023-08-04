На Дніпропетровщині чоловік жбурнув бойову гранату в двір будинку

Про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався ще навесні. 12 березня в одному із приватних будинків пролунав вибух. На місце приїхали криворізькі поліціянти. Як з’ясували правоохоронці, 41-річний чоловік кинув на подвір’я чужого будинку гранату, яка здетонувала.
На щастя, внаслідок вибуху ніхто не травмувався.
2 серпня слідчі передали вилучені докази експертам, які мають їх дослідити. Мешканцю Кривого Рогу, який жбурнув гранату оголосили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві.
Слідство триває.
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