На Дніпропетровщині чоловік жбурнув бойову гранату в двір будинку

У Кривому Розі повідомили про підозру чоловіку, який влаштував вибух на подвір'ї приватного будинку.

Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався ще навесні. 12 березня в одному із приватних будинків пролунав вибух. На місце приїхали криворізькі поліціянти. Як з’ясували правоохоронці, 41-річний чоловік кинув на подвір’я чужого будинку гранату, яка здетонувала.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не травмувався.

2 серпня слідчі передали вилучені докази експертам, які мають їх дослідити. Мешканцю Кривого Рогу, який жбурнув гранату оголосили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві.

Слідство триває.

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