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На Дніпропетровщині чоловік здав в оренду неіснуючі квартири, а потім поцупив велосипед

Сьогодні 08:33
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У Синельниківському районі виявили шахрая.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік здав в оренду неіснуючі квартири, а потім поцупив велосипед

У соціальній мережі житель міста Синельникове розмістив оголошення про надання в оренду однокімнатної квартири, якої в нього насправді не було. Отримавши оплату за перший місяць проживання, блокував “арендаторів” у месенджерах та більше не виходив на зв’язок. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Синельниківського РУП.

Таким чином чоловік ошукав двох людей. Жінці запропонував нібито квартиру у Павлограді, а чоловіку пообіцяв оренду квартири на Донеччині.

Коштів, вилучених із онлайн-шахрайства, йому, ймовірно, не вистачило. Зловмисник через декілька місяців поцупив велосипед з під’їзду багатоповерхівки. Після цього одразу продав.

Злочинця затримали, 17 липня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 (шахрайство) та частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік здав в оренду неіснуючі квартири, а потім поцупив велосипедУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік здав в оренду неіснуючі квартири, а потім поцупив велосипедРусский

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