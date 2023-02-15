На Дніпропетровщині чоловік забив свою колишню дружину до смерті

Сварка між колишнім подружжям закінчилася вбивством.

9 лютого близько 12:00 у приватному будинку в селищі Томаківка між колишнім подружжям виникла сварка, під час якої чоловік побив 64-річну жінку.

Від отриманих травм 11 лютого потерпіла померла.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою.

Читайте також:

Українська

Автор: