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На Дніпропетровщині чоловік забив свою колишню дружину до смерті

Сьогодні 13:21
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Сварка між колишнім подружжям закінчилася вбивством.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік забив свою колишню дружину до смерті

9 лютого близько 12:00 у приватному будинку в селищі Томаківка між колишнім подружжям виникла сварка, під час якої чоловік побив 64-річну жінку.

Від отриманих травм 11 лютого потерпіла померла.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік забив свою колишню дружину до смертіУкраїнська

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