На Дніпропетровщині чоловік забив до смерті знайомого ніжкою від стула, а потім скинув його з балкона

Підозрюваний намагався приховати свою причетність до злочину.

Днями у Кам’янському вбили 47-річного чоловіка. Його тіло виявили на вулиці біля одного із будинків на території Південного району. На місце викликали правоохоронців.

Як встановили слідчі, до злочину причетний 36-річний знайомий вбитого. Чоловіки перебували у квартирі, в якийсь момент між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніжку від стула та забив до смерті свого знайомого.

Зрозумівши наслідки скоєного, чоловік вирішив приховати злочин. Він викинув тіло загиблого з балкона, а його речі заховав в підвалі. Після цього вийшов на вулицю і почав кричати, що знайшов свого товариша мертвим. Почувши це, сусіди викликали поліцейських на місце події.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Проте уникнути покарання містянину не вдалося – правоохоронці швидко встановили всі обставини злочину та затримали його.

Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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