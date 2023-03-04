На Дніпропетровщині чоловік випадково відрізав собі пальці, коли заготовляв дрова

Рукав куртки чоловіка потрапив під рухомий інструмент, в результаті чого він отримав серйозну травму. Про це розповіла у Facebook головна лікарка Павлоградської міської станції швидкої медичної допомоги Світлана Зайчикова.
За її словами, права верхня кінцівка постраждалого потрапила під дію ріжучого механізму, через що чоловік отримав різану рану передпліччя та неповну травматичну ампутацію пальців.
На місце викликали “швидку”, яка оперативно прибула за адресою. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу – зупинили кровотечу за допомого накладення турнікету та бандажу, а також провели знеболювання.
Після цього пацієнт був госпіталізований у відділення відновної хірургії та реабілітації.
Лікарка закликала громадян бути обережними при роботі з подібними приладами.
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