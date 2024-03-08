На Дніпропетровщині чоловік викрав колишню дівчину

У Кам'янському чоловік викрав колишню дівчину, аби змусити її поновити з ним стосунки.

Моторошна історія трапилася 6 березня у Кам’янському. Посеред дня поліціянтам повідомили викрадення людини у лівобережному районі міста. Очевидці розповіли правоохоронцям, що бачили чоловіка, який силоміць затягнув дівчину в машину та поїхав геть.

Поліціянти відразу відправилися на пошуки викрадача. Через деякий час правоохоронцям вдалося знайти автомобіль чоловіка, який поневолив дівчину. Машину зупинили на одній із вулиць міста.

У салоні автівки знаходились 21-річна дівчина та 28-річний нападник.

Як з’ясувалося, між підозрюваним і його знайомою на вулиці виник словесний конфлікт. Під час суперечки зловмисник відібрав у потерпілої мобільний телефон, потім силоміць заштовхав її до автомобіля та поїхав.

Таким способом підозрюваний вирішив поновити стосунки з колишньою дівчиною. Викрадача затримали, а 7 березня йому повідомили про підозру в грабежі та незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Наразі підозрюваний під вартою.

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