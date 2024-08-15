На Дніпропетровщині чоловік викрав автомобіль свого боржника

На початку березня, 35-річний мешканець Синельниківського району вирішив повернути заборговані кошти незвичним способом. Поки боржник був відсутній, чоловік відбуксирував його авто до свого домоволодіння.
Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.
Правоохоронці знайшли викрадача та викрадений автомобіль. Транспортний засіб повернули власнику.
35-річному чоловіку ж повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду.
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