На Дніпропетровщині чоловік втратив око під час бійки

Про це повідомили в обласній поліції.
Злочин стався ще 2 травня, але 18 серпня нападнику повідомили про підозру.
Постраждалий звернувся до поліції 12 травня. 35-річний мешканець одного із сіл розповів, що на нього напав односельчанин.
Як з’ясували поліціянти, компанія з трьох чоловіків випивала біля продуктового магазину. В якийсь момент розпочався конфлікт, під час якого один із відпочивальників вдарив металевою трубою свого товариша по обличчю. Той отримав важкі поранення.
Лікарі діагностували у постраждалого повну втрату зору на ліве око та перелом кісток носа.
18 серпня нападнику оголосили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
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