На Дніпропетровщині чоловік втратив око під час бійки

У Нікополі оголосили про підозру нападнику, який вибив око містянину.

Про це повідомили в обласній поліції.

Злочин стався ще 2 травня, але 18 серпня нападнику повідомили про підозру.

Постраждалий звернувся до поліції 12 травня. 35-річний мешканець одного із сіл розповів, що на нього напав односельчанин.

Як з’ясували поліціянти, компанія з трьох чоловіків випивала біля продуктового магазину. В якийсь момент розпочався конфлікт, під час якого один із відпочивальників вдарив металевою трубою свого товариша по обличчю. Той отримав важкі поранення.

Лікарі діагностували у постраждалого повну втрату зору на ліве око та перелом кісток носа.

18 серпня нападнику оголосили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.