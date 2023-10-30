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  • На Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення волі

На Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення волі

Сьогодні 17:46
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У середу, 25 жовтня, після 22:00 на лінію «102» надійшло анонімне звернення від мешканця села Червоногригорівка. Він повідомив, що до нього додому прийшов знайомий з ножовими пораненнями.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення волі

На місці події правоохоронці виявили 47-річного чоловіка без ознак життя.

Поліцейські встановили, що заявник – старший брат вбитого. Напередодні між чоловіками виникла сварка, в ході якої 53-річний підозрюваний схопив кухонний ніж та вдарив ним родича. Від отриманих ран останній помер. Правоохоронці зібрали речові докази та вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

 Як з’ясувалося, нападник раніше вже був засуджений за тяжкий злочин.

27 жовтня фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Триває слідство.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення воліУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення воліРусский

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