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На Дніпропетровщині чоловік убив дружину, зачинився в будинку та погрожував вчинити суїцид

Сьогодні 17:04
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У Синельниківському районі чоловік жорстоко вбив свою дружину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік убив дружину, зачинився в будинку та погрожував вчинити суїцид

Усе сталося у вівторок, 11 липня, близько 23-ї години вечора в селищі Васильківка. До поліції зателефонували сусіди, які почули крики та стали свідками конфлікту між подружжям. 

Під час сварки чоловік кілька разів вдарив свою дружину ножем, а потім зачинився в будинку. Коли на місце приїхали правоохоронці, нападник відмовився їх впустити та погрожував себе вбити. 

Після чотирьох годин перемовин за участі психолога та співробітників спецпідрозділу КОРД, 24-річного підозрюваного вдалося затримати. У будинку знайшли тіло 24-річної жінки зі смертельними ножовими пораненнями.

У кімнаті виявили ніж, яким чоловік вбив жінку.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі управління поліції вручили йому повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Нагадаємо, схожий випадок стався у Дніпрі. Увечері, 11 липня, в одній із квартир в Індустріальному районі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою. Майже дві години правоохоронці вели перемовини з дніпрянином, але врешті решт його затримали. Ніхто не постраждав. 

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