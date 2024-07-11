На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом

Чоловік жив чужим коштом два тижні, поки до нього не навідалися правоохоронці.

Майже 2 тижні 39-річний злочинець жив чужим коштом. Чоловік у супермаркетах за допомогою безконтактної технології проведення платежів розраховувався чужою карткою. З рахунку потерпілого зловмисник витратив 60 тисяч гривень.

А поцупив картку чоловік у свого ж знайомого, скориставшись тим, що потерпілий міцно спав після вживання алкоголю. Згодом правоохоронці встановили зловмисника та затримали його.

За погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути уважними до умов зберігання та використання платіжних карток, а в разі втрати картки одразу повідомляти банк, щоб заблокувати можливість її використання.

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