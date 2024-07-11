Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом

На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом

Сьогодні 22:01
просмотров

Чоловік жив чужим коштом два тижні, поки до нього не навідалися правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштом

Майже 2 тижні 39-річний злочинець жив чужим коштом. Чоловік у супермаркетах за допомогою безконтактної технології проведення платежів розраховувався чужою карткою. З рахунку потерпілого зловмисник витратив 60 тисяч гривень.

А поцупив картку чоловік у свого ж знайомого, скориставшись тим, що потерпілий міцно спав після вживання алкоголю. Згодом правоохоронці встановили зловмисника та затримали його.

За погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути уважними до умов зберігання та використання платіжних карток, а в разі втрати картки одразу повідомляти банк, щоб заблокувати можливість її використання.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштомУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік поцупив картку у знайомого та 2 тижні жив чужим коштомРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині приватизують великий ГЗК, який добуває титан
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:20
    На Дніпропетровщині приватизують великий ГЗК, який добуває титан

    Кабмін вніс до переліку великої приватизації Демурінський ГЗК на Дніпропетровщині.

    Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату

    Пекельна спека ще довго пануватиме в Україні.

    У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:03
    У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею

    Це перший великий виграш чоловіка за 12 років гри.

    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

    Банду шахраїв затримали в Дніпрі.

    Наверх