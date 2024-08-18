На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

На Блакитних озерах потонув чоловік.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, чоловік пішов купатися та зник.

Рятувальники розпочали пошукову операцію.

Працівники ДСНС на гумовому човні будуть обстежувати дно котловану.

Відпочиваючих на пляжі майже немає. Деталі інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.

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