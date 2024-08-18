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  • На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

Сьогодні 16:16
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На Блакитних озерах потонув чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, чоловік пішов купатися та зник.

Рятувальники розпочали пошукову операцію. 

Працівники ДСНС на гумовому човні будуть обстежувати дно котловану.

Відпочиваючих на пляжі майже немає. Деталі інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тілоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тілоРусский

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