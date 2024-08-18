На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
За попередньою інформацією, чоловік пішов купатися та зник.
Рятувальники розпочали пошукову операцію.
Працівники ДСНС на гумовому човні будуть обстежувати дно котловану.
Відпочиваючих на пляжі майже немає. Деталі інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та серйозно травмувало…
У Дніпрі 1,5-річний малюк випав з вікна.
Внаслідок ворожого удару по підстанції на Дніпропетровщині постраждав працівник ДСНС.
Сьогодні вночі у місті Кривий Ріг сталася пожежа.