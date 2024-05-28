На Дніпропетровщині чоловік помочився на меморіал пам’яті захисникам: що вирішив суд

У Кривому Розі суд виніс вирок чоловіку, який напідпитку осквернив один з меморіалів пам'яті загиблих героїв.

Відомо, що у квітні у Кривому Розі на проспекті Поштовому побачили нетверезого чоловіка, що мочився на один з кубів Пам’яті. Відео з цим випадком швидко поширилося в соціальних мережах.

За даними місцевих ЗМІ, цією особою виявився 30-річний житель Кривого Рогу. У військовій частині, де він хотів спокутувати власну провину, йому вручили повідомлення про підозру в хуліганстві.

Нещодавно Центрально-Міський районний суд виніс вирок, в якому зазначається, що згідно статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство) правопорушнику призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі.

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