На Дніпропетровщині чоловік погрожував односельцям гранатою

30 березня до Новомосковського районного відділу поліції надійшло декілька повідомлень про те, що місцевий житель ходить по селищу із гранатою і погрожує односельцям.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Під час перевірки правоохоронці встановили місце перебування та особу правопорушника. Ним виявився 51-річний раніше судимий місцевий мешканець. Під час поверхневого огляду у кармані його куртки поліцейські вилучили гранату та запал до неї.
Чоловіка затримали. Боєприпас направили на експертизу.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космодромній знайшли бойову гранату: коментар поліції.
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