На Дніпропетровщині чоловік погрожував односельцям гранатою

У фігуранта вилучили гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2.

30 березня до Новомосковського районного відділу поліції надійшло декілька повідомлень про те, що місцевий житель ходить по селищу із гранатою і погрожує односельцям.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час перевірки правоохоронці встановили місце перебування та особу правопорушника. Ним виявився 51-річний раніше судимий місцевий мешканець. Під час поверхневого огляду у кармані його куртки поліцейські вилучили гранату та запал до неї.

Чоловіка затримали. Боєприпас направили на експертизу.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космодромній знайшли бойову гранату: коментар поліції.

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