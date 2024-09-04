На Дніпропетровщині чоловік побився в кафе з ексдружиною через 100 гривень

Колишні чоловік та жінка побилися в кафе через 100 гривень.

Подружжя, яке нещодавно розлучилося, влаштувало розбірки в кафе Кривого Рогу. Причиною сварки стали 100 гривень, через які чоловік розлютився на свою ексдружину. Про це повідомляє Тернівський районний суд міста Кривого Рогу.

Чоловік випадково зустрів свою колишню дружину в одному із кафе. У матеріалах суду зазначається, що подружжя давно не жило разом, але досі сварилося через дрібниці, які тільки була нагода. Ввечері 2 серпня сталася одна із таких суперечок.

Жінка була з подругою та сиділа за столиком, коли до неї підійшов колишній чоловік та попросив грошей. Вона відмовила. Після цього криворіжець розлютився і кудись пішов. Через деякий час чоловік та кинув на стіл перед дружиною купюру номіналом 100 гривень. Спантеличена жінка повернула кошти, заявивши, що нічого від нього не потребує. Така відповідь розлютила чоловіка, тому він вдарив жінку в обличчя та схопив її за плечі, намагаючись відштовхнути від себе. На тілі потерпілої залишилися синці. Постраждала звернулася до поліції. Суд визнав нападника винним. За спричинення умисних легких тілесних ушкоджень жінці чоловіку призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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