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На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда палицею та втік

Сьогодні 15:16
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У місті Кривий Ріг чоловік ледь не вбив свого сусіда.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда палицею та втік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Між сусідами виникла сварка, після чого один з чоловіків напав на іншого з палицею.

Нападник побив сусіда палицею по голові та втік з місця злочину.

14 серпня близько 20.15 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП надійшло повідомлення про травмування 34-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили обставини отримання чоловіком тяжких тілесних ушкоджень та почали розшук нападника, який втік з місця злочину, — йдеться у дописі поліції.

Вчора, 16 серпня, фігуранта справи затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

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