На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда палицею та втік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Між сусідами виникла сварка, після чого один з чоловіків напав на іншого з палицею.
Нападник побив сусіда палицею по голові та втік з місця злочину.
14 серпня близько 20.15 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП надійшло повідомлення про травмування 34-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили обставини отримання чоловіком тяжких тілесних ушкоджень та почали розшук нападника, який втік з місця злочину, — йдеться у дописі поліції.
Вчора, 16 серпня, фігуранта справи затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
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