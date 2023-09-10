На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда і втік з власного будинка

Повідомлення про правопорушення надійшло до поліції ще 8-го вересня.

Поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП встановили, що потерпілий був у свого сусіда вдома.

Господар дому, 60-річний чоловік посварився із 38-річним сусідом і у них виник конфлікт.

Внаслідок сутички господар руками та ногами жорстоко побив гостя по голові.

Вже непритомного сусіда 60-річний чоловік витягнув на вулицю і втік з місця злочину.

Потерпілий наразі перебуває у реанімації. Власника дома затримали та повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, триває слідство.

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