На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда і втік з власного будинка

Поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП встановили, що потерпілий був у свого сусіда вдома.
Господар дому, 60-річний чоловік посварився із 38-річним сусідом і у них виник конфлікт.
Внаслідок сутички господар руками та ногами жорстоко побив гостя по голові.
Вже непритомного сусіда 60-річний чоловік витягнув на вулицю і втік з місця злочину.
Потерпілий наразі перебуває у реанімації. Власника дома затримали та повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, триває слідство.
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