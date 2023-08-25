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  • На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла

На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла

Сьогодні 18:00
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Жахливий інцидент стався у Верхньодніпровську.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла

Відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 41-річний зловмисник облив пенсіонера легкозаймистою речовиною, а потім підпалив.

Про це пише “Інформатор”.

64-річного постраждалого госпіталізували до лікарні Кам’янського, у нього опіки 2-3 ступеня 45% тіла – тулуба, рук та ніг.

Зловмисника затримали.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику та повідомлення йому про підозру.

Слідство триває.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тілаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тілаРусский

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