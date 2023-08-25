На Дніпропетровщині чоловік підпалив пенсіонера: у нього опіки 45% тіла

Відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 41-річний зловмисник облив пенсіонера легкозаймистою речовиною, а потім підпалив.
Про це пише “Інформатор”.
64-річного постраждалого госпіталізували до лікарні Кам’янського, у нього опіки 2-3 ступеня 45% тіла – тулуба, рук та ніг.
Зловмисника затримали.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику та повідомлення йому про підозру.
Слідство триває.
Читайте також:
Автор:
Винайняти будинок у Дніпрі можна у будь-якому районі міста. Ціна…
Національне антикорупційне бюро знайшло в сейфі службового кабінету підозрюваного заступника…
Іноді ці комахи дивують!
Правоохоронці затримали 38-річного зловмисника.