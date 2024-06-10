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  • На Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок сусіда з людьми всередині, аби помститися

На Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок сусіда з людьми всередині, аби помститися

Сьогодні 12:59
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Ввечері, коли господарі будинку вже збиралися спати, чоловік облив їхні вікна бензином і підпалив.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок сусіда з людьми всередині, аби помститися

У Кам’янському районі сусідська сварка ледь не завершилася вбивством. 

Між чоловіками, які живуть неподалік один від одного, розгорівся конфлікт. Як з’ясували правоохоронці, ввечері 7 червня, 44-річний місцевий житель підійшов до будинку свого опонента, облив його вікно бензином та підпалив. Після цього втік з місця злочину.

55-річний господар будинку, з яким конфліктував підозрюваний, був всередині хати та ще не спав, тому коли побачив, що вікно його помешкання горить – оперативно загасив пожежу. Ніхто не постраждав, вогонь вчасно приборкали.

Згодом поліціянти затримали чоловіка, який хотів підпалити будинок сусіда. Зловмисник пояснив, що таким чином планував помститися своєму знайомому з яким конфліктував. 

Згодом виявилося, що у 44-річного підозрюваного вже є судимості. Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення статтею умисне знищення або пошкодження майна. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок сусіда з людьми всередині, аби помститисяУкраїнська

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