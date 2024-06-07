На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час сварки зі знайомою

Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який під час сварки зі знайомою підірвав гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Дніпровського РУП.

За попередньою інформацією, подія сталася 1 червня близько 16:00. До поліції надійшло повідомлення про вибух на подвір’ї одного з будинків у місті Підгородне Дніпровського району.

На місце прибула слідчо-оперативна група та провела необхідні слідчі дії та вилучили залишки ручної осколкової гранати Ф1.

Виявилося, що під час сварки 28-річний чоловік погрожував знайомій, а потім підірвав гранату. Внаслідок вибуху 30-річна жінка отримала травми, її госпіталізували.

6 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.15, п.5 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин підозрюваному може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування, – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині п’яний відвідувач побив адміністратора турбази.

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