На Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив власного тестя

На Дніпропетровщині сварка закінчилася смертю.

27 липня близько 23:00 у поліцію надійшло повідомлення від працівників “швидкої” про виявлення тіла чоловіка з ножовим пораненням на території одного з приватних домоволодінь у Марганці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Після прибуття на місце, правоохоронці з’ясували, що між 46-річним загиблим та його зятем виник конфлікт. У літній кухні 33-річний чоловік під час сварки вдарив ножем у шию свого тестя, внаслідок чого останній помер на місці.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. Знаряддя злочину – ніж – вилучили.

28 липня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 (вбивство) Кримінального Кодексу України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінка вдарила ножем у груди знайомого, після чого перевдяглась та пішла гуляти аби уникнути підозри.

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