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На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем

Сьогодні 09:49
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На Дніпропетровщині трагічно загинув чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем

У селі Кам’янка Софіївської територіальної громади чоловік потонув у водоймі під час риболовлі.

Про це пише видання “СВОЇ|Кривий Ріг“.

Попередньо відомо, що 63-річний житель Кривого Рогу прибув на водойму села з наметом та двома песиками, аби порибалити. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем

За словами свідків, він сів за кермо з вимкненим двигуном. Згодом автівка покотилася задом у воду, переїхавши одну з собак. Небайдужий очевидець намагався розбити скло, аби врятувати чоловіка, однак транспорт занадто швидко пішов під воду. 

За попередньою інформацією, машина зупинилася за 17 метрів від берега на глибині 2,5 метри. 

На місці працювали водолази та поліція. Автомобіль витягнули на поверхню, чоловіка врятувати не вдалось.

Справою будуть займатися правоохоронці. Зазначається, що одного з песиків тимчасово прихистила поліцейська. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем

Всі інші деталі інциденту наразі не розголошують. 

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