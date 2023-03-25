На Дніпропетровщині чоловік обладнав теплиці для вирощування марихуани: у нього вилучили 351 кущ конопель та 1,5 кг канабісу

46-річний місцевий житель облаштував теплиці у себе вдома, а також на дачі, оснастив їх спеціальним освітленням, системою вентиляції та обігріву й забезпечив «сприятливі» умови для вирощування наркотичних рослин. Також він займався заготівлею наркосировини – сушив та подрібнював вирощені рослини.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці провели обшуки, в результаті яких знайшли та вилучили у містянина 351 кущ конопель, півтора кілограма канабісу, а також лед-лампи, вентиляційне обладнання, фасувальні пакети, насіння елітних сортів конопель, електронні ваги та мобільні телефони.
Зазначається, що за цінами «чорного ринку» вартість усього вилученого складає 500 тисяч гривень.
Читайте також:
Автор:
У п'ятницю ввечері, 24 березня, у Дніпрі на вулиці Робочій…
У п'ятницю, 24 березня, у Дніпрі з вікна 10-го поверху…
У Кам’янському Дніпропетровської області підозрюваний у хуліганських діях із застосуванням…
У п'ятницю, 24 березня, на електронні скриньки 8 навчальних закладів…