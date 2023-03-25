На Дніпропетровщині чоловік обладнав теплиці для вирощування марихуани: у нього вилучили 351 кущ конопель та 1,5 кг канабісу

Правоохоронці міста Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка, який обладнав теплиці для вирощування конопель.

46-річний місцевий житель облаштував теплиці у себе вдома, а також на дачі, оснастив їх спеціальним освітленням, системою вентиляції та обігріву й забезпечив «сприятливі» умови для вирощування наркотичних рослин. Також він займався заготівлею наркосировини – сушив та подрібнював вирощені рослини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці провели обшуки, в результаті яких знайшли та вилучили у містянина 351 кущ конопель, півтора кілограма канабісу, а також лед-лампи, вентиляційне обладнання, фасувальні пакети, насіння елітних сортів конопель, електронні ваги та мобільні телефони.

Зазначається, що за цінами «чорного ринку» вартість усього вилученого складає 500 тисяч гривень.

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