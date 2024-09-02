На Дніпропетровщині чоловік ледь не вчадів через увімкнений генератор у гаражі

У Кам'янському на Дніпропетровщині рятували чоловіка, який отруївся чадним газом.

У Кам’янському чоловік впав у кому через отруєння чадним газом від генератора. Інцидент стався у ніч на 30 серпня в одному з гаражних кооперативів, повідомила медик Лариса Биданцева.

Приїхавши на місце, медики з’ясували, що 44-річний чоловік проводив газозварювальні роботи в своєму гаражі з увімкненим генератором при прикритих воротах.

Непритомного чоловіка знайшов охоронець, який побачив світло з гаража помітив постраждалого без свідомості в оглядовій ямі. Після приїхду медики надали йому необхідну допомогу та ушпиталили потерпілого до реанімації з діагнозом “Отруєння чадним газом. Кома І ступеня”. У лікарні його стан почав покращуватись.

Медики закликають людей дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з генераторами та іншими приладами, які можуть виділяти чадний газ.

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