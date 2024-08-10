На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір’я колишньої

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Свій вчинок затриманий пояснює “хуліганськими мотивами”.
9 серпня близько 05:44 до поліції надійшло повідомлення про вибух гранати у дворі приватного домоволодіння по вул. Гагаріна у с. Дмитрівка. На місці події працювали слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції та вибухотехніки поліції Дніпропетровської області. Попередньо, вибухнула граната, залишки якої поліція направила на експертизу, – йдеться у дописі поліції.
Як з’ясувалося, чоловік вночі прийшов до колишньої співмешканки. Після сварки він жбурнув гранату на подвір’я та спокійно пішов.
Внаслідок вибуху постраждалих не має, тільки пошкоджено будівлю.
Затримано 43-річного місцевого жителя. Йому повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
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