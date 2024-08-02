На Дніпропетровщині чоловік користувався грошима з картки, яку викрав у власної матері

У Тернівці Павлоградського району чоловік витратив 10 тисяч гривень з банківської картки, яку вкрав у матері.

Правоохоронці встановили, що банківську картку 38-річний чоловік викрав у своєї матері 28 травня. Він користувався нею два тижні і за цей час витратив з неї більше 10 тисяч гривень на власні потреби. Винного затримали поліцейські. Вони також вилучили картку та повернули її жінці.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням бути уважними та не залишати свої банківські картки без нагляду.

“Звертаємося до власників банківських рахунків – будьте обачними. Ніколи не залишайте банківську картку без нагляду, нікому не повідомляйте ПІН-код та не зберігайте його разом з карткою, а також не пишіть ПІН-код на картці. Важливо зберігати конфіденційну інформацію про свою картку в таємниці. У разі втрати картки одразу повідомляйте банківську установу, що заблокувати можливість її використання”, – наголосили в поліції.

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