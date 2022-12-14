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  • На Дніпропетровщині чоловік двічі вкрав обігрівач з однієї і тієї ж квартири

На Дніпропетровщині чоловік двічі вкрав обігрівач з однієї і тієї ж квартири

Сьогодні 17:03
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У Павлограді затримали крадія-рецидивіста.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік двічі вкрав обігрівач з однієї і тієї ж квартири

Як розповіли дільничні Павлоградського районного відділу поліції, 42-річний чоловік двічі вкрав обігрівачі у 60-річної мешканки Павлограду.

Під час першої крадіжки 6 листопада він забрав з квартири конвекторний обігрівач, але цього йому було мало, тому чоловік через декілька днів навідався до неї вдруге. Цього разу разом із ще одним нагрівальним приладом від прихопив особисті речі власниці помешкання.

Частину речей він встиг продати, але інше збіжжя у нього конфіскували поліціянти під час обшуків. Тепер крадієві-рецидивісту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік двічі вкрав обігрівач з однієї і тієї ж квартириУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік двічі вкрав обігрівач з однієї і тієї ж квартириРусский

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