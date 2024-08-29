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  • На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі до ексдружини жорстоко побив знайомого

На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі до ексдружини жорстоко побив знайомого

Сьогодні 13:57
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На Дніпропетровщині розгорілася любовна драма з трагічним кінцем.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі до ексдружини жорстоко побив знайомого

33-річного жителя Жовтих Вод, який через ревнощі побив знайомого взяли під варту, повідомляє Нацполіція. 

Відомо, що чоловік приревнував свою знайомого до своєї колишньої цивільної дружини та побив товариша. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Усе сталося в квартирі ексдружини нападника. Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.  Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці знайшли п’яного підлітка з травмою голови.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі до ексдружини жорстоко побив знайомогоУкраїнська

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