На Дніпропетровщині чоловік через ревнощі до ексдружини жорстоко побив знайомого

На Дніпропетровщині розгорілася любовна драма з трагічним кінцем.

33-річного жителя Жовтих Вод, який через ревнощі побив знайомого взяли під варту, повідомляє Нацполіція.

Відомо, що чоловік приревнував свою знайомого до своєї колишньої цивільної дружини та побив товариша. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Усе сталося в квартирі ексдружини нападника. Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці знайшли п’яного підлітка з травмою голови.

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