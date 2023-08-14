На Дніпропетровщині чоловік 27 років переховувався від поліції: вбив та спалив знайому

Чоловіка затримали та будуть судити.

На Дніпропетровщині 51-річний чоловік 27 років переховувався від поліції за вбивство знайомої.

Відомо, що ще влітку 1996 року підозрюваний був вдома у 33-річної знайомої, вони посварилися. Чоловік почав бити жінку ножем по спині та шиї, душив її, а потім підпалив кімнату, де знаходилася постраждала.

На жаль, жінка померла, а чоловік втік.

Лише через 27 років його вдалося затримати.

12 серпня суддя Павлоградського міськрайонного суду взяв під варту павлоградця.

За вбивство чоловіка будуть судити. Триває розслідування.

Джерело: портал “Павлоград.dp.ua”.

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