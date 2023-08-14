Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік 27 років переховувався від поліції: вбив та спалив знайому

На Дніпропетровщині чоловік 27 років переховувався від поліції: вбив та спалив знайому

Сьогодні 16:46
просмотров

Чоловіка затримали та будуть судити.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік 27 років переховувався від поліції: вбив та спалив знайому

На Дніпропетровщині 51-річний чоловік 27 років переховувався від поліції за вбивство знайомої.

Відомо, що ще влітку 1996 року підозрюваний був вдома у 33-річної знайомої, вони посварилися. Чоловік почав бити жінку ножем по спині та шиї, душив її, а потім підпалив кімнату, де знаходилася постраждала.

На жаль, жінка померла, а чоловік втік.

Лише через 27 років його вдалося затримати.

12 серпня суддя Павлоградського міськрайонного суду взяв під варту павлоградця.

За вбивство чоловіка будуть судити. Триває розслідування.

Джерело: портал “Павлоград.dp.ua”.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік 27 років переховувався від поліції: вбив та спалив знайомуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сусідські війни на Криворіжжі: чоловік палицею забив до смерті свого односельця
Новини Дніпра
Сьогодні 16:22
Сусідські війни на Криворіжжі: чоловік палицею забив до смерті свого односельця

На Криворіжжі чоловік забив палицею до смерті свого сусіда.

У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності

Дуже скоро Україна відзначатиме День Незалежності.

На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:39
На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 14:24
У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

Потрібна ваша допомога!

Наверх