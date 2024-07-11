На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали двоє людей

11 липня ворог знову поцілив по Нікопольському району.

Через удар дрону-камікадзе у Покровській громаді постраждали двоє людей. 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали осколкові поранення. Вони будуть лікуватися вдома.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що внаслідок ворожого удару пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач.

Нагадаємо, вчора ввечері, 10 липня, і сьогодні зранку, 11 липня, ворог також бив по Нікопольщині. Дрони-камікадзе і артилерія поцілила по Нікополю та Марганецькій громаді. Там пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

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