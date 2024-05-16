На Дніпропетровщині через війну зросла популяція зайців

У Дніпропетровській області зросла популяція зайців.

Після початку великої війни на Дніпропетровщині побільшало диких тварин. Деяких із них у нашому регіоні бачили вперше. Пов’язано це переважно з забороною полювання та з тим, що звірі мігрують з небезпечних регіонів, де тривають бойові дії.

Несподівано збільшилася популяція сірих зайців, які хоча і не є рідкісними для регіону, проте раніше їхня кількість була значно меншою і зустріти цього вуханя посеред поля було важко.

Зростання поголів’я зайців зафіксували на Криворіжжі.

На північ від Кривого Рогу . З радістю для себе відзначив збільшення популяції Зайців на території Криворіжжя , зустрічаю цих тваринок часто , а оскільки зайцям легше зробити вигляд , що їх не має чим тікати , фотографувати їх легко і цікаво», – каже автор повідомлення Анатолій Сальник.

А ще сірі зайці вміють плавати. Хоча живуть ці тваринки переважно в степу, проте при потребі можуть самостійно переплисти мілке озеро чи річку.

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