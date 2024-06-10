На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

Впродовж червня графіки руху 74 приміських поїздів по всій країні будуть тимчасово змінені. Тобто деякі електрички тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.
Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці в Телеграм.
Так, зміни в розкладі приміських електричок вже відбулися на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць.
За інформацією Придніпровської залізниці, на Дніпропетровщині тимчасово не курсують такі приміські поїзди:
Призначено приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 (Dnipro City Express) Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
Уточнюйте інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій.
Зазначимо, критично важливі електрички, які підвозять населення до роботи та додому, їздять як зазвичай.
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