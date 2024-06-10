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  • На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

Сьогодні 13:34
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Аби зменшити споживання електроенергії, Укрзалізниця змінила графік руху низки приміських поїздів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

Впродовж червня графіки руху 74 приміських поїздів по всій країні будуть тимчасово змінені. Тобто деякі електрички тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.

Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці в Телеграм.

Так, зміни в розкладі приміських електричок вже відбулися на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць.

За інформацією Придніпровської залізниці, на Дніпропетровщині тимчасово не курсують такі приміські поїзди:

  • № 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;
  • № 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;
  • № 6104 Синельникове-1 – Чаплине;
  • № 6141 Чаплине – Дніпро-Головний;
  • № 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
  • № 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
  • № 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
  • № 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
  • № 7310 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;
  • № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
  • № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;
  • № 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний;
  • № 6495 Запоріжжя-2 – Марганець;
  • № 6478 Марганець – Мирова.

Призначено приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 (Dnipro City Express) Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Уточнюйте інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій.

Зазначимо, критично важливі електрички, які підвозять населення до роботи та додому, їздять як зазвичай.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які самеУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які самеРусский

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