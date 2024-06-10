На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

Аби зменшити споживання електроенергії, Укрзалізниця змінила графік руху низки приміських поїздів.

Впродовж червня графіки руху 74 приміських поїздів по всій країні будуть тимчасово змінені. Тобто деякі електрички тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.

Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці в Телеграм.

Так, зміни в розкладі приміських електричок вже відбулися на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць.

За інформацією Придніпровської залізниці, на Дніпропетровщині тимчасово не курсують такі приміські поїзди:

№ 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;

№ 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;

№ 6104 Синельникове-1 – Чаплине;

№ 6141 Чаплине – Дніпро-Головний;

№ 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

№ 7310 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;

№ 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;

№ 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний;

№ 6495 Запоріжжя-2 – Марганець;

№ 6478 Марганець – Мирова.

Призначено приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 (Dnipro City Express) Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Уточнюйте інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій.

Зазначимо, критично важливі електрички, які підвозять населення до роботи та додому, їздять як зазвичай.

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