На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Нагадаємо, у Посольстві США вважають, що Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності,

Пошкоджені 4 приватні будинки, п’ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники вгамували.

Постраждала 81-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу і лікуватиметься амбулаторно.

Нікопольщина 22 серпня потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів-камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпропетровській області через обстріли постраждала пенсіонерка.