На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Нікопольщина 22 серпня потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів-камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Постраждала 81-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу і лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені 4 приватні будинки, п’ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники вгамували.
Нагадаємо, у Посольстві США вважають, що Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності,
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