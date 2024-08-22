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На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Сьогодні 18:40
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У Дніпропетровській області через обстріли постраждала пенсіонерка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Нікопольщина 22 серпня потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів-камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Постраждала 81-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу і лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 4 приватні будинки, п’ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники вгамували.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через обстріли постраждала пенсіонерка

Нагадаємо, у Посольстві США вважають, що Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності,

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