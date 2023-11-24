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На Дніпропетровщині будинок ледь не згорів через електрокотел

Сьогодні 22:03
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У Кривому Розі та Кам'янському сталися пожежі у приватних будинках.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будинок ледь не згорів через електрокотел

У Кривому Розі будинок ледь не згорів будинок через електрокотел. Як повідомили в ДСНС, о 16:43 до них зателефонували власники приватного будинку, які розповіли, що в їхньому помешканні сталася пожежа. 

Прибувши до місця виклику вогнеборці встановили, що займання сталося у коридорі приватного житлового будинку, горіло майно на площі 15 кв. м. Через 40 хвилин пожежу вдалося загасити. Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будинок ледь не згорів через електрокотел

Через дві години сталася пожежа у Кам’янському. Цього разу горіла двокімнатна квартира на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Палало домашнє майно на площі 10 кв. м. Загиблих та травмованих також, на щастя, немає. 

Гасили пожежу 13 рятувальників 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині будинок ледь не згорів через електрокотел

Зауважимо, тільки за цю добу сталося щонайменше три пожежі. Вночі, на жаль, не обійшлося без загиблих. 

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